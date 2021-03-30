Нападающий сборной Северной Македонии Илия Несторовски отстранен от национальной команды за празднование гола и пропустит матч отбора на ЧМ-2022 против Германии.
Игрок отпраздновал гол в ворота сборной Лихтенштейна прижатым к губам пальцем. Тренер команды Игор Ангеловски посчитал жест неприемлемым и вывел футболиста из состава.
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Несторовски объяснился в инстаграме, его слова приводит Voetbalprimeur. «Жест предназначался для трех человек, которые угрожали меня, оскорбляли меня и мою семью в течение трех дней. Приношу свои извинения людям, которые думали, что это предназначено для них», – написал футболист.
- Матч против Лихтенштейна завершился со счетом 5:0.
- Приложенный к губам палец – фирменный жест экс-капитана «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина.
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