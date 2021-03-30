Капитанская повязка Криштиану Роналду, которую футболист бросил на поле во время игры с Сербией, выставлена на благотворительный аукцион. После игры повязку забрал один из сотрудников стадиона «Райко Митич» – он выставил ее на аукцион сайта Limundo.
Вырученные деньги пойдут на лечение шестимесячного ребенка из Крагуеваца Гаврило Джурджевича, который страдает атрофией спинных мышц. Цена повязки уже превысила 3 тысяч евро, сообщает Tuttomercatoweb.
- Криштиану выкинул повязку после того, как судья Дэнни Маккели не засчитал его гол на последней минуте. Мяч полностью пересек линию ворот, но без ВАР арбитр принял ошибочное решение.
- Португалия сыграла с сербами вничью (2:2) и идет второй в таблице группы А.
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