Капитанская повязка Криштиану Роналду, которую футболист бросил на поле во время игры с Сербией, выставлена на благотворительный аукцион. После игры повязку забрал один из сотрудников стадиона «Райко Митич» – он выставил ее на аукцион сайта Limundo.

Вырученные деньги пойдут на лечение шестимесячного ребенка из Крагуеваца Гаврило Джурджевича, который страдает атрофией спинных мышц. Цена повязки уже превысила 3 тысяч евро, сообщает Tuttomercatoweb

Криштиану выкинул повязку после того, как судья Дэнни Маккели не засчитал его гол на последней минуте. Мяч полностью пересек линию ворот, но без ВАР арбитр принял ошибочное решение.

Португалия сыграла с сербами вничью (2:2) и идет второй в таблице группы А.

ЧМ. Квалификация. Европа «Это слишком». Дель Пьеро – о бросившем повязку Роналду 15 ЧАСОВ НАЗАД

ЧМ. Квалификация. Европа Сестра Роналду: «Криш хотел бросить повязку и послать судью» ВЧЕРА В 17:33