Во время пропущенного мяча сборной России от команды Словакии в первом тайме защитники Георгий Джикия и Марио Фернандес пытались закрыть друг друга.
Футболисты следили за полетом мяча и приняли друг друга за игроков соперника, а потому вступили в единоборство.
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В итоге мяч нашел голову Милана Шкриньяра, которого в штрафной никто не накрывал.
- Сборная России победила в первых двух матча отборочного этапа ЧМ-2022. Мальту команда Черчесова обыграла со счетом 3:1, а Словению – 2:1.
- Следующие игры сборных состоятся в июне. Сначала россяине 1-го числа сыграют товарищеский матч с Польшей, а затем начнется групповой этап Евро-2020.
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