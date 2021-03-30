Опубликовано 30/03/2021 в 20:19 GMT | Обновлено 30/03/2021 в 20:19 GMT

Во время пропущенного мяча сборной России от команды Словакии в первом тайме защитники Георгий Джикия и Марио Фернандес пытались закрыть друг друга.

Футболисты следили за полетом мяча и приняли друг друга за игроков соперника, а потому вступили в единоборство.

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В итоге мяч нашел голову Милана Шкриньяра, которого в штрафной никто не накрывал.

Сборная России победила в первых двух матча отборочного этапа ЧМ-2022. Мальту команда Черчесова обыграла со счетом 3:1, а Словению – 2:1.

Следующие игры сборных состоятся в июне. Сначала россяине 1-го числа сыграют товарищеский матч с Польшей, а затем начнется групповой этап Евро-2020.

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