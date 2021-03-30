Опубликовано 30/03/2021 в 20:40 GMT | Обновлено 30/03/2021 в 20:40 GMT

Сборная России уступила сборной Словакии в третьем туре квалификации к ЧМ-2022 со счетом 1:2.

На 38-й минуте счет открыл словацкий защитник Милан Шкриниар. В середине второго тайма (71-я минута) Марио Фернандес восстановил равновесие, но словакам потребовалось 4 минуты, чтобы вновь выйти вперед – судьбу матча решил бывший игрок «Зенита» Роберт Мак.

Команда Станислава Черчесова набрала шесть очков в трех матчах. Столько же баллов у сборной Хорватии, которая вышла в лидеры за счет лучшей разницы забитых/пропущенных мячей.

ЧМ. Квалификация. Европа Джикия и Марио держали друг друга на угловом перед голом Словакии ЧАС НАЗАД

В других матчах группы H Кипр обыграл Словению (1:0), а Хорватия – Мальту (3:0).

Следующие матчи квалификации ЧМ-2022 пройдут в сентябре, уже после чемпионата Европы.

ЧМ. Квалификация. Европа Рекорд Дзюбы и 9 очков. Что ждать от матча России и Словакии 12 ЧАСОВ НАЗАД