Опубликовано 30/03/2021 в 21:08 GMT | Обновлено 30/03/2021 в 21:09 GMT

Сборная Беларуси потерпела сокрушительное поражение от Бельгии в третьем туре отборочного турнира чемпионата мира-2022 – 0:8.

Команда Михаила Мархеля пропустила по четыре мяча в каждом из таймов. У бельгийцев дублями отметились Троссар и Ванакен, по мячу забили Батшуайи, Доку, Прат и Бентеке.

Это худший результат в истории национальной команды. Прежде самым крупным поражением белорусов было 0:5 от Австрии в отборочном турнире Евро-2004.

ЧМ. Квалификация. Европа Секс-зависимость убила карьеру Гиггза. Ему грозит тюрьма 24/03/2021 В 06:55

На старте квалификации Беларусь победила Эстонию (4:2).

Команда занимает четвертое место в группе Е с 5 участниками. 2 сентября Беларусь на выезде встретится с Чехией.

Чемпионат Испании Врач: «Если Азар сделает операцию, то больше не сыграет в футбол» 18/03/2021 В 14:49