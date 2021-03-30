Сборная Беларуси потерпела сокрушительное поражение от Бельгии в третьем туре отборочного турнира чемпионата мира-2022 – 0:8.
Команда Михаила Мархеля пропустила по четыре мяча в каждом из таймов. У бельгийцев дублями отметились Троссар и Ванакен, по мячу забили Батшуайи, Доку, Прат и Бентеке.
Это худший результат в истории национальной команды. Прежде самым крупным поражением белорусов было 0:5 от Австрии в отборочном турнире Евро-2004.
ЧМ. Квалификация. Европа
Секс-зависимость убила карьеру Гиггза. Ему грозит тюрьма
- На старте квалификации Беларусь победила Эстонию (4:2).
- Команда занимает четвертое место в группе Е с 5 участниками. 2 сентября Беларусь на выезде встретится с Чехией.
Чемпионат Испании
Врач: «Если Азар сделает операцию, то больше не сыграет в футбол»
ЧМ. Квалификация. Европа
Гиггз пропустит 3 матча Уэльса из-за ареста за атаку подруги