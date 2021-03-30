Криштиану Роналду забил победный мяч в ворота команды Люксембурга, а сборная Португалии выиграла матч квалификации ЧМ-2022 со счетом 3:1. Из последних 14 мячей за «селесау» 11 Роналду забил в ворота Люксембурга и Литвы.
Криштиану удалось 3 раза огорчить люксембуржцев и 7 – литовцев. По одному разу португалец забил Андорре и Украине, а еще дубль оформил в ворота Швеции.
- Чаще всего в международной карьере Роналду забивал Литве и Швеции – по 7 мячей. Люксембург и Андорру Криш огорчал 6 раз.
- Роналду забил 103-й мяч. До мирового рекорда, принадлежащего Али Даеи, ему осталось 6 голов.
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