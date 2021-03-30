Игровой день, наполненный голами, не может не радовать, а их реально было много. В 10 матчах команды суммарно наклепали 37 мячей. Смотрите, от кого, куда и кому они влетели.

Словакия – Россия – 2:1

Голы: Шкриниар 38’, Мак 74’ – Фернандес 72’

ЧМ. Квалификация. Европа 11 из 14 последних мячей Роналду забил Андорре, Люксембургу и Литве ЧАС НАЗАД

Что нужно знать: словаки вышли на матч с явной задачей что-то заковырять, а потом включить тактику жижи и связать все атаки русской сборной. Все пошло по их сценарию, потому что Георгий Джикия и Марио Фернандес вместо опеки Милана Шкриниара на угловом обнимались.

Русский бразилец исправил свою ошибку за 20 минут до конца матча. Казалось, что России светит еще один мяч и единоличное лидерство в группе, но Марио Фернандес ошибся еще разок, оставив Роберта Мака в штрафной совсем одного, а тот развернул троих соперников и закатил в уголок решающий мяч.

Что нужно увидеть: танцы Георгия Джикии и Марио Фернандеса перед голом Милана Шкриниара.

Цифры матча:

Артем Дзюба стал лидером среди всех игроков квалификации по выигранным верховым единоборствам. У него их 27, а у ближайших преследователей минимум на семь меньше;

Россия и Хорватия с шестью очками возглавляют группу H, но обидчики России в четвертьфинале ЧМ-2018 идут выше по дополнительным показателям.

Бельгия – Беларусь – 8:0

Голы: Батшуайи 14’, Ванакен 17’, 89’, Троссар 38’, Доку 42’, Прат 49’, Бентеке 70’, Троссар 76’

Что нужно знать: бельгийцы тоже присоединились к протесту против ЧМ в Катаре, а потом хлопнули сборную Беларуси прямо в первом тайме. Второй был чистой формальностью, но завершился с тем же счетом (4:0).

Что нужно увидеть: красивейший мячище от Леандро Троссара. У обороны и вратаря белорусов не было шансов.

Цифры матча:

Миши Батшуайи заколотил 22-й мяч в 33 играх за сборную Бельгии;

Бельгия во второй раз в истории выиграла со счетом 8:0 (в прошлый раз уничтожили Сан-Марино в 2005-м), но это не самая крупная их победа. В 2017-м бельгийцы закинули Гибралтару 9 безответных мячей, а в 2001-м вынесли тот же Сан-Марино 10:1;

а вот белорусы никогда прежде не проигрывали крупнее 0:5.

Гибралтар – Нидерланды – 0:7

Голы: Бергейс 42’, Л. Де Йонг 55’, Депай 61’, 89’, Вейналдум 62’, Мален 64’, Ван де Бек 85’

Что нужно знать: голландцы очень долго катали мяч и издевались над Гибралтаром без голов, а потом открыли голевой кошелек и от души навалили хозяевам 7 мячей.

Что нужно увидеть: счет матча по ожидаемым голам. Кстати, гибралтарцы настолько круты, что ни разу не били по воротам.

Цифры матча:

Стивен Бергейс забил за сборную во второй игре подряд;

Люк де Йонг заложил за Голландию в третьем матче кряду и стал первым таким игроком с 2017 года, когда зажигал Арьен Роббен.

Люксембург – Португалия – 1:3

Голы: Родригес 30’ – Жота 45+2’, Роналду 51’, Палинья 80’

Что нужно знать: в первые 25 минут португальцы ни разу не пробили по воротам мощнейших хозяев, а затем и вовсе пустили, чтобы подарить всем ставочникам высокий коэффициент на свою победу. Дальше все прошло предсказуемо. Чемпионы Европы включились и накидали рассердившему сопернику 3 банки, хотя могли засунуть и в два, и в три раза больше.

Что нужно увидеть: голешник Люксембурга, потому что голы португальских топарей – скукота.

Ладно-ладно, этот матч заслуживает двух видосов, потому что Криштиану Роналду сделал это.

Цифры матча:

Диогу Жота снова зажег за сборную: у форварда «Ливерпуля» восемь участий в голах в пяти матчах – 6+2 по системе «гол+пас»;

Криштиану Роналду, во-первых, приблизился к Али Даеи, забив 103 мяч за сборную, а, во-вторых, отметился 20-й банкой в последних 14 квалификационных матчах к ЧМ.

Коротко об остальных:

Факт не о сегодняшних матчах, но очень важный не только для отборочных матчей ЧМ-2022. Роберт Левандовский не поможет Польше в матче против сборной Англии, а еще, вероятно, пропустит оба четвертьфинала ЛЧ против «ПСЖ».

Сербия после скандала и ничейного исхода с Португалией победила на выезде Азербайджан (2:1). Парочку мячей снова положил Александар Митрович, который только упрочил лидерство в гонке бомбардиров в истории сборной Сербии. Кстати, у него 24 банки в последних 24 матчах за сборную, а вот за «Фулхэм» в тех же 24 – 0.

Кипр внезапно нагрел в домашнем матче Словению. Гости атаковали мощно, но конвертировать владение в моменты у них получалось тяжеловато. Киприоты же забили после едва ли не единственной достойной атаки, а потом актерствовали и сильно кричали после каждого удара по ногам. Немного навеяло сборную Греции-2004.

Валлийцы вышли на матч с Чехией в футболках «Покажи расизму красную карточку», а потом выдали с чехами самый горячий матч по карточкам. Команды обменялись удалениями, а вот голешник заколотили только Бэйл с товарищами.

Турция шла к третьей победе на старте отбора, но латыши после 0:2 и 1:3 не остановились и выдрали первое очко в цикле. Смешно, но это происходит уже в пятый раз подряд – латыши горят, а потом сравнивают счет. Кстати, турки сохранили первую строчку в группе G, но опережают Норвегию, Черногорию и Нидерланды всего на один балл.

Эрлинг Холанн снова не забил за сборную, но Норвегия минимально переиграла на выезде Черногорию благодаря голу Александра Сёрлота.

Россия даже с поражением от Словакии могла остаться лидером группы H, ведь в другом матче хорваты целый час игрового времени не знали, что сделать с Мальтой. Но на 54-й минуте на поле появился Иван Перишич, который на 62-й расколдовал рамку островитян. Дальше было легко – 3:0. «Шашечные» обошли Россию за счет разницы мячей.

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