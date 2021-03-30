Сборная России закрыла мартовский сбор скучным выездом в Словакию. Команда Станислава Черчесова выхватила поражение, которое ударило по радости от перфоманса против Словении. И все это после сомнительной игры с Мальтой.

Оценивать эти три матча – все равно что вертеться как флюгер по ветру. После Мальты сборная выхватила дозу заслуженной критики, после Словении – ярких восторгов, а матч со Словакией вернул к прошлогодней хандре.

При этом команда развила как минимум два важных тактических сюжета. Главным из них стала тройка в первой линии. Черчесов достигал ее разными методами. Тасовка инструментов адаптировала сборную к соперникам разного характера.

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На матч с Мальтой Россия вышла с двумя центрдефами, Андреем Семеновым и Георгием Джикией. Марио Фернандес и Вячеслав Караваев заняли высокие позиции. В этих условиях третьим игроком на старте розыгрыша становился кто-то из пары Ильзат Ахметов/Даниил Фомин. Полузащитники смещались вглубь, помогали с розыгрышем и страховали от контратак.

Пока один из игроков средней линии отбегал ниже, другой оставался в опорной зоне. Третий футболист (часто – Александр Головин) открывался под передачу через второго на третьего.

Пример смещений полузащитников сборной России: Фомин отскочил в первую линию, Ахметов сохранил позицию в опорной зоне, Головин открылся под пас через второго на третьего. Фото: Other Agency

В матчах со Словенией и Словакией Черчесов подал трио в первой линии по-другому. Тренер сборной выпустил трех номинальных защитников: к Семенову и Джикии добавился Федор Кудряшов.

Из средней линии в первую больше никто не смещался. Так сборная получила треугольник в середине, где опорник (Магомед Оздоев) и восьмерки (Головин с Далером Кузяевым) сохраняли первичные позиции.

Новая концепция игры сборной: три игрока в первой линии достигаются без смещений полузащитников. Фото: Other Agency

Против Словении такой концепт позволил России легко перестроить систему под пятерых защитников. Эта реформа протекла после выхода Караваева вместо Юрия Жиркова. Она же ввела сборную в более консервативную стадию, когда Словения нарастила давление.

Очертания схемы с пятью защитниками после выхода Караваева. Фото: Other Agency

Видимо, в Словакии штаб Черчесова готовился к сиквелу сочинского матча: планировали забить, а во втором тайме уйти в защиту. Но Милан Шкриниар срежиссировал игру по-другому.

Еще одним важным сюжетом мартовских матчей стала роль Далера Кузяева. В играх отбора на чемпионат мира рисунок сборной был наполнен универсальными ролями. Головин метался между восьмеркой и десяткой, Артем Дзюба сваливался на левый край под розыгрыш из глубины, Рифат Жемалетдинов и Алексей Ионов бегали как в средней линии, так и в полуфлангах. В этих условиях любой команде потребуется универсал с вниманием к пространству. Кузяев принял эту роль.

Легче всего в позиции Далера было ограничиться рывками в штрафную, когда ее покидает Дзюба. Такому упрощению благоволила питерская сыгранность. Но Кузяев взял на себя задачи посложнее.

Ярче всего этот сюжет блеснул в матче со Словенией, где Далер поучаствовал в обоих голах сборной. Кузяев дважды находил пространство в опорной зоне соперника, о которой забывали сонливые полузащитники.

Эпизод перед первым голом Дзюбы в ворота Словении. Кузяев нашел пространство в чужой опорной зоне. Фото: Other Agency

Перед вторым мячом Дзюбы. Кузяев вновь отыскал свободное место. Фото: Other Agency

В матче с Мальтой рывок Далера в финальную треть сгенерировал момент Фомина на 27-й минуте. А вот Словакия сыграла плотнее: избрала схему 4-4-2 в защите и высушила пространство между линиями.

Именно эти два сюжета – переход на трех игроков в первой линии и свободная роль Кузяева – определили неоднозначные матчи сборной. Благодаря ним Россия взяла победу над Словенией и успешно (по результату) съездила в Мальту. Без полноценной их реализации команда Черчесова провалилась в Словакии.

Оценивать этот отрезок сложно. Если первая игра марта сильнее подводила к мысли об отставке Черчесова, то вторая его спасла, а третья подтопила вновь. За свежими впечатлениями шлейфом тянется прошлогодний позор. В этом состоянии сборная на полгода забудет об отборе на ЧМ-2022.

Возможно, все эти размышления слишком категоричны для группы, в которой уже оступился финалист прошлого ЧМ и где очки выхватывает даже Мальта. Но мысль о том, что из трех матчей план сборной полноценно сработал лишь в одном, тревожности не теряет.

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