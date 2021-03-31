Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение от Словакии в матче отбора на ЧМ-2022.

«Не сказал бы, что мы недооценили Словакию. Мы готовились к игре, знаем, чем они хороши, знаем, что они хороши на стандартах. К сожалению, пропустили как раз со стандарта. Игра немного стала на руку словакам. Они могли отойти и контратаковать. Мы поменяли систему в перерыве, потом по ходу игры еще раз. Забили великолепный гол, оказывали давление, но, к сожалению, вновь сыграли неудачно в обороне и пропустили второй мяч.

Думаю, на нашем уровне простых игр не бывает, и нюансы решают многое. Словаки оказались удачливее. В какой-то степени им повезло. Словакия после предыдущих матчей нас не удивила – ни в плане тактики, ни в плане каких-то новшеств, мы их не увидели. Но они были заряжены на игру, и сегодня была игра хорошего европейского уровня. Здесь нет зрителей, и игра не до конца похожа на футбол», – цитирует Черчесова «Чемпионат»

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Коуч также объяснил обратную замену полузащитника Андрея Мостового во втором тайме спустя 20 минут после выхода футболиста на поле.

«Нам надо было выпустить второго нападающего и сыграть 4-3-1-2 с ромбом в середине. Посчитали, что в эту систему Мостовой не вписывается, поэтому мы его обратно поменяли. Мы смотрим игру и принимаем те решения, которые видим», – заявил Черчесов.

Словакия выиграла со счетом 2:1, у России забил Марио Фернандес.

После трех матчей Россия и Хорватия имеют по шесть очков, у Словакии – пять.

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