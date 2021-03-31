Турецкий защитник «Гёзтепе» Алпаслан Озтюрк ярко отпраздновал неожиданное приглашение в национальную команду. Футболист получил известие по телефону и принялся прыгать по прихожей.

Охранник не понимал, в чем причина перемены настроения игрока, а после того, как Озтюрк поделился историей, футболист обнялся с сотрудником. В официальном твиттере «Гёзтепе» видео с эпизодом набрало уже 1,7 млн просмотров.

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Озтюрка вызвали в сборную перед матчем с Латвией – он остался в запасе, а турки сыграли вничью со счетом 3:3.

Защитник имеет двойное гражданство, у него также есть паспорт Бельгии.

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