Опубликовано 31/03/2021 в 18:22 GMT | Обновлено 31/03/2021 в 18:22 GMT

Сборная Армении совершила камбэк в матче с командой Румынии. Армяне проигрывали со счетом 1:2, но перевернули игру в самом конце встречи.

Счет на 56-й минуте открыл 20-летний полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, но Александру Чичалдау ответил дублем за 10 минут, отличившись на 62-й и 72-й минутах. Вскоре нападающий Джордже Пушкаш получил прямую красную карточку и оставил команду в меньшинстве.

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Румынская сборная, казалось, доведет игру до победы, но на 87-й минуте Вараздат Ароян сравнял счет, а спустя две минуты защитник гостей сфолил в штрафной, после чего Тигран Барсегян вывел сборную Армении вперед.

Благодаря победе над Румынией сборная Армении возглавила таблицу группы J, набрав 9 очков в 3 матчах.

Армяне уже обыграли команды Грузии (2:1) и Северной Македонии (1:0).

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