Опубликовано 31/03/2021 в 21:23 GMT | Обновлено 31/03/2021 в 21:23 GMT

Сборная Польши чуть не ушла от поражения в отборочном матче ЧМ-2022 с англичанами благодаря ошибке защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунза.

Футболист потерял мяч в собственной штрафной после отбора игрока «Брайтона» Якуба Модера. Полузащитник отдал передачу на игрока нападающего «Герты» Аркадиуша Милика, который вернул мяч Модеру. Тому осталось расстрелять ворота Ника Поупа.

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В отсутствие Роберта Левандовского удар Модера стал первым для Польши в створ ворот.

В конце встречи родоначальники футбола все же вырвали победу – 2:1.

В предыдущих двух играх поляки набрали 4 очка, сборная Англии – 6 баллов.

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