В домашнем матче отборочного этапа чемпионата мира-2022 сборная Германии уступила команде Северной Македонии со счетом 1:2.

Счет в добавленное к первому тайму время открыл 37-летний Горан Пандев, который после передачи от Эниса Барди оказался наедине с Тер Штегеном и переиграл голкипера, отправив мяч в нижний угол. На 63-й минуте с пенальти сравнял счет Илкай Гюндоган – немец пробил по центру, а вратарь не угадал направление удара.

Северная Македония снова вышла вперед на 85-й минуте благодаря голу Элифа Элмаса. Футболист «Наполи» вонзил мяч в ворота после прострела Арияна Адеми.

ЧМ. Квалификация. Европа Македонский футболист отстранен от сборной за жест Аршавина ВЧЕРА В 11:51

Это первое поражение Германии в отборочных матчах ЧМ с 2001 года. Тогда немецкая сборная – тоже дома – проиграла Англии 1:5.

Северная Македония набрала 6 очков и вышла на второе место в группе, у немцев столько же баллов, они идут третьими.

Группу возглавляет сборная Армении, которая набрала 9 очков из 9 возможных.

ЧМ. Квалификация. Европа За Германию сыграет школьник. Его ценник – 45 млн евро 25/03/2021 В 11:02