Кажется, в последний на ближайшие полгода отборочный день в Европе наконец-то произошла по-настоящему громкая сенсация – сборная Германии проиграла в отборах к ЧМ впервые за 20 лет. Другие результаты меркнут по сравнению с провалом команды Йоахима Лёва, но они не менее интересны.

Армения – Румыния – 3:2

Голы: Сперцян 56’, Ароян 87’, Баргесян 89’ (П) – Чикалдау 62’, 72’

ЧМ. Квалификация. Европа Германия впервые за 20 лет проиграла отборочный матч ЧМ ЧАС НАЗАД

Что нужно знать: сборная Армении стартовала в отборочном турнире с двух побед, а к 56-й минуте домашнего матча со сборной Румынии приблизилась к третьей. Уже через четверть часа фаворитами стали румыны, за которых дубль закинул Александру Чикалдау. На 78-й минуте все снова качнулось, потому что румын Георге Пушкаш удалился, а сборная Армении мгновенно включилась. В итоге чудесный путь армян по отбору продолжается: Ароян и Баргесян закинули два мяча за 3 минуты и отправили сборную на первое место группы J.

Что нужно увидеть: историческую таблицу группы J, где сборная Армении обгоняет вообще всех. Даже Германию.

Цифры матча:

Армения в первый раз в истории обыграла сборную Румынии;

Сборная Армении впервые в истории стартовала в отборочном цикле к ЧМ с трех побед подряд.

Англия – Польша – 2:1

Голы: Кейн 19’ (П), Магуайр 85’ – Модер 58’

Что нужно знать: англичане гиперуверенно раскатывали мяч в первом тайме, но забили только с пенальти, заработанного Рахимом Стерлингом. Второй тайм начался в том же стиле, но поляки быстро поняли, что ни к чему хорошему это не приведет и добавили в прессинге. Под давлением не выдержал Джон Стоунз, который подарил мяч Аркадиушу Милику, а тот выписал ассист на Якуба Модера.

Правда, Джон Стоунз все-таки компенсировал оплошность ассистом на победный гол Харри Магуайра.

Что нужно увидеть: привоз Стоунза, который очень расстроит Гвардиолу.

Цифры матча:

Харри Кейн забил десятый пенальти за сборную Англии. Это лучший результат в истории. Все же у Харри 16 голов в последних 12 матчах за «трех львов»;

Ник Поуп пропустил первый мяч в футболке сборной Англии только в седьмом матче в ее составе;

Джон Стоунз добрался до 93% побед в этом сезоне за клуб и сборную. У команд с ним в составе 27 викторий из 29 возможных.

Босния и Герцеговина – Франция – 0:1

Гол: Гризманн 60’

Что нужно знать: сборная Франции снова сыграла невразумительно, но даже тягуче-скучного стиля чемпионам мира хватает, чтобы с семью очками лидировать в группе с Украиной и Финляндией.

Что нужно увидеть: ничего.

Цифры матча:

Уго Льорис догнал Тьерри Анри и стал вторым игроком в истории сборной Франции по сыгранным матчам. У него и экс-форварда «Арсенала» и «Барселоны» по 123 игры, тогда как у лидирующего Лилиана Тюрама – 142;

Антуан Гризманн забил тридцать пятый мяч за сборную Франции и обошел Давида Трезеге;

сборная Франции установила национальный рекорд по выездным победам подряд. Лучшая серия «трехцветных» теперь составляет 8 матчей.

Испания – Косово – 3:1

Голы: Ольмо 34’, Торрес 36’, Морено 75’ – Алими 70’

Что нужно знать: испанские медиа совершенно не признают Косово как страну и перед матчем устроили мощный перфоманс, в котором называли соперников «красной фурии» исключительно как «гости», «соперники», «территория». Испанские футболисты поступили с Косово примерно так же…

Что нужно увидеть: подпись Косово с маленькой буквы в испанской телетрансляции.

А еще привоз от Унаи Симона (если что, это кипер сборной Испании) зацените.

Цифра матча:

Сборная Испании вновь показала 75% владения, а еще 25 раз пробила по воротам.

Украина – Казахстан – 1:1

Голы: Яремчук 20’ – Мужиков 59’

Что нужно знать: сборная Украины еще добавила себе проблем с выходом из группы D на ЧМ-2022. С одной стороны, украинцы снова не проиграли, но после трех матчей у них есть не только ничья с Францией, но и мирные исходы с Казахстаном и Финляндией. Правда, с Казахстаном начудил судья Матей Юг. Он не поставил парочку чистейших пенальти.

Что нужно увидеть: ничего, но приготовиться к следующему матчу и видео из него.

Цифра матча:

Сборная Украины стартовала в отборе с трех ничьих со счетом 1:1.

Германия – Северная Македония – 1:2

Голы: Гюндоган 62’ – Пандев 45+2’, Элмас 86’

Что нужно знать: СБОРНАЯ СЕВЕРНОЙ МАКЕДОНИИ ОБЫГРАЛА ГЕРМАНИЮ НА ВЫЕЗДЕ. НЕТ, ПРОЧИТАЙТЕ ЕЩЕ РАЗ. ЭТО ПРАВДА. СБОРНАЯ СЕВЕРНОЙ МАКЕДОНИИ ОБЫГРАЛА ГЕРМАНИЮ НА ВЫЕЗДЕ!!!!!!! ЭТО ДАЖЕ НЕ ПЕРВОАПРЕЛЬСКАЯ ШУТКА!

Что нужно увидеть: неназначенный Сергеем Карасевым пенальти в ворота бундестим.

А еще смотрите, какая гениальная реализация у Тимо Вернера.

Цифры матча:

Сборная Северной Македонии впервые в истории обыграла сборную Германии;

Только три сборные в истории обыгрывали сборную Германию в отборах на ЧМ. Португалия в 1985-м, Англия в 2001-м и Северная Македония сейчас.

Литва – Италия – 0:2

Голы: Сенси 47’, Иммобиле 90+4’

Что нужно знать: итальянцы поддавливали Литву весь первый тайм, но никак не могли трансформировать пасовую и ударную активность в голы. А потом Роберто Манчини придумал парочку замен в перерыве, и Стефано Сенси забил спустя пару минут после выхода. Итальянцы наиграли еще на пару-тройку банок, но забили только на последней минуте с пенальти.

Что нужно увидеть: ничего. Пересмотрите промах Вернера лучше.

Цифра матча:

Сборная Италии в последних 25 играх с Роберто Манчини ни разу не проиграла (20 побед). Это вторая по длительности серия в истории «скуадры адзурры» после рекорда Виторио Поццо из тридцатых годов XX века. Тогда итальянцы были неуязвимы 30 матчей подряд.

Коротко об остальных:

Хвича Кварацхелия снова заколотил за сборную Грузии, но теперь все-таки принес ей ничью – 1:1 против Греции. А вот его голина.

Сборная Дании продолжила акции устрашения соперников по Евро-2020(1), к которым относится и сборная России. Скандинавы разнесли Австрию 4:0 и еще больше упрочили преимущество в группе F. Кстати, разница мячей еще страшнее – 14:0.

Венгры легко обыграли Андорру (3:0), исландцы – Лихтенштейн (2:0), израильтяне – Молдову (4:1, хотя горели 0:1 после гола Карпа из «Тамбова»), а шотландцы справились с Фарерами (4:0).

ЧМ. Квалификация. Европа Камбэк Армении с Румынией – гол Сперцяна и 2 мяча в конце игры 3 ЧАСА НАЗАД