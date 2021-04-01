Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил недовольство игрой полузащитника национальной команды и итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука в матчах отбора на ЧМ-2022.
– Миранчук играл на пиках – то включался, то на время пропадал. Но когда включался, это был тот самый Миранчук.
– Мы будем только рады, если он будет постоянно включаться и давать результат. Наверное, и в клубе к нему есть такой вопрос. То, что он играть умеет, мы знаем. Другое дело, что, кроме эпизодов... Кстати, он поучаствовал в голе в Сан-Марино (вероятно, Черчесов оговорился и имел в виду матч против Мальты – Eurosport.ru), и сейчас.
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Но надо, наверное, давать... Все-таки игрок Серии А должен давать не эпизодами, а такую фундаментальную, что ли, энергию, чтобы делать разницу, – сказал 57-летний Черчесов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». Его слова приводит Sports.ru.
- В стартовых матчах отбора Россия выиграла у Мальты (3:1) и Словении (2:1), но проиграла Словакии (1:2).
- Миранчук отдал голевой пас на Александра Соболева в матче с Мальтой.
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