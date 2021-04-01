Сборная Польши в полном составе не встала на одно колено перед матчем против сборной Англии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Польские футболисты держали руки на эмблеме УЕФА с надписью «Respect» (уважение), а англичане поучаствовали в акции и преклонили колени в поддержку антирасистского движения Black Lives Matter (жизни черных важны).
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- Англия выиграла со счетом 2:1.
- В матче из-за травмы не участвовал звездный нападающий поляков Роберт Левандовский, выступающий за «Баварию».
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