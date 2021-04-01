Российский арбитр Сергей Карасев снова подвергся критике на международном уровне, когда не назначил пенальти в матче отборочного турнира ЧМ-2022 между Германией и Северной Македонией.

Инцидент произошел на 76-й минуте. Дарко Велкоски пробил по воротам немцев, и мяч попал в правую руку защитника Эмре Джана, но Карасев не стал ставить 11-метровый, а система ВАР на матчах отбора отсутствует. Македонцы стали протестовать, Горан Пандев в итоге получил желтую карточку.

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В соцсетях Карасева раскритиковали. «Худший судья в истории футбола», – написал один из пользователей твиттера.

«Эта явная рука Эмре Джана не была расценена российским арбитром Карасевым как пенальти в пользу Македонии».

«Две странные желтые карточки немцам перед перерывом. Думаю, Карасев перед матчем выпил немного водки. Он полностью потерялся», – еще одно мнение

«Сергей Карасев абсолютно некомпетентен – посмотрите на сегодняшнюю игру Македонии и Германии. ФИФА, увольте Сергея Карасева», – призывает юзер vincearagon.

«И он продолжает свистеть против Македонии. Я бы не позволил ему судить даже матчи для детей до шести лет. Позор Сергею Карасеву!» – и опять возмущение

Несмотря на неоднозначное судейство, македонцы победили со счетом 2:1. Германия потерпела в отборе ЧМ первое поражение за 20 лет.

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