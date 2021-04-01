Народный артист РФ Юрий Антонов прокомментировал поражение основной сборной России от Словакии в матче отбора ЧМ-2022 и вылет молодежки с чемпионата Европы.

«Сильное разочарование от игры молодежной сборной. Не чувствуется тренерская работа. Это касается, кстати, и взрослой команды. Нет построения игры, все как-то сумбурно, похоже на самодеятельность – умеют гонять мяч, вот и гоняют. Хотя потенциально есть неплохие возможности, особенно у нападающих молодежной сборной. Есть ребятки, в которых заложен талант, но он не раскрывается. Защита слабая, эмоции забивают мозги, нет воображения у футболистов. У нас огромная страна – поля, леса, горы, но все расконцентрировано, и когда выстреливает какой-то пацан в Хабаровске, о нем никто не знает.

Наша величавость в какой-то мере мешает. Если в индивидуальных видах спорта мы побеждаем, то коллективной игры не получается ни во взрослом футболе, ни в молодежном. Не могут сплотиться, потому что не только футболисты, но и тренер должен иметь воображение, а у наших специалистов его нет. Собрать игроков из разных клубов — одно дело, и совсем другое – слепить из них команду. Чувствуется индивидуализм, который, к тому же, не на высоком уровне.

ЧМ. Квалификация. Европа «Словакам повезло». Черчесов – о поражении сборной ВЧЕРА В 04:56

У Черчесова замечательное прошлое. Но я посмотрел на игру Словакии и у них чувствуется тренерская сила. А у нас полный распердеж. Наш прекрасный бразилец Фернандес – потенциально хороший игрок, хоть и не выдающийся, теряется в этой команде без помощников. Не может один футболист работать. Бьют куда ни попадя, передачи отвратительные. На фоне словаков у нас была какая-то самодеятельность. Невозможно ничего сделать. Но я бы не говорил про позор, просто низкий класс игры. Мы не можем везде побеждать, достаточно того, что натворили наши фигуристы, забравшие все возможные награды», – цитирует 76-летнего Антонова «РБ Спорт»

Основа проиграла Словакии со счетом 1:2 в матче третьего тура. У Мальты и Словении команда Черчесова выиграла.

Молодежка победила только Исландию. Поражения от Франции и Дании не позволили выйти в плей-офф Евро U-21.

ЧМ. Квалификация. Европа Сборную трудно оценивать. Все из-за 2-х сюжетов ВЧЕРА В 22:20