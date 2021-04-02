В России неудачники редко по-настоящему, без натяжек и жульничества, превращаются в победителей. Весной 2018-го Станислав Черчесов и сборная попали под ливень грязи. Пороть было за что: слив Кубка Конфедераций, чудовищная игра, тренерский антирекорд сборной – перед домашним Кубком мира Стас выдал семь матчей подряд без побед. Но выигрыш у Испании, боевой четвертьфинал и общий кайф чемпионата в России принудили большинство скептиков переобуться.

Граффити на стенах по всей стране, песня про космос, эфиры по телевизору и митинг в честь сборной – народ проголосовал за Стаса эмоциями. Три года спустя народный избранник превратился в обычного чиновника.

Как другие бюрократы, тренер сборной ненавидит вопросы, которые вынуждают объясняться. Поэтому Станислав Саламович атакует журналистов или манипулирует ими.

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Цитаты Станислава Черчесова Фото: Eurosport

Sports.ru писал, что сотрудников «Спорт-Экспресса» Черчесов приватно разбомбил за вопросы о невызове Чалова, Максименко и Сафонова: «Работайте, а мы уж как-нибудь сделаем то, что нам надо. Вы все время торопитесь», «Ваш посыл неправильный».

После поражения от Словакии Дмитрий Шнякин спросил, интересны ли тренеру игры молодежки в контексте усиления сборной перед Евро. Черчесов изменил его вопрос, задал его себе и выдал нечто абстрактное: «Вопрос звучал бы так: под каким углом я буду смотреть? Угол будет правильный».

Денису Казанскому повезло меньше. Комментатор добивался ответов, почему Сафонова, Максименко, Миранчуков и Чалова нет в команде постоянно. Сначала Черчесов раздражался, потом спросил, все ли у Казанского в порядке. А когда эфир сбежал на рекламу, по данным Sports.ru , Стас пригрозил комментатору, что «может и в ***** [лицо] дать».

Если угрозы и манипуляции чиновников не работают, они запрещают, что не нравится. Станислав Черчесов забанил 25 слов. Теперь в сборной не экспериментируют, не боятся, не играют товарищеские матчи, а еще в ней нет жемчужин и любимчиков, как, впрочем, и ротации.

Запретная лексика Станислава Черчесова Фото: Eurosport

Ошибок тренер сборной тоже не допускает. Он вооружился чиновничьей тактикой: что-то идет не по плану – это неудача, плохой народ и козни врагов. С первым пунктом понятно – поражение от Словакии коуч объяснил так: «Словаки оказались удачливее. В какой-то степени им повезло».

После залета 0:5 от Сербии – худшего результата России за 16 лет – тренер-чиновник обвинил Чалова и братьев Миранчуков: «Этому золотому активу пора себя хотя бы позолоченным сделать. Потому что этот золотой актив сейчас у нас играл и вот, я сижу перед вами, а они у себя дома чай пьют, а я перед вами из-за этого золотого актива. Мне лучше бездарный Заболотный – пускай он на меня не обидится, потому что его так [называют журналисты], я-то его бездарным не называю, – нежели талантливый Чалов, который ничего не делает».

Любимая тактика пропагандистов – создание атмосферы осажденной крепости, якобы кругом враги – нашла место в арсенале Станислава Саламовича. «Пусть все говорят и пишут, что хотят. Я прекрасно понимаю, что кто-то действует от незнания, кто-то – специально сотрясает воздух. Вполне допускаю, что третьи работают по заказу», – набросил Стас. Правда, коуч не объяснил, кто его заказал и зачем.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов Фото: Getty Images

Любой чиновник подтягивает к работе друзей, чтобы проворачивать амбициозные схемы. В 2019 году Василий Уткин и The Bell рассказывали об отношениях Станислава Саламовича и странного агента Алана Агузарова, чьи папа и дядя выросли вместе с Черчесовым в Северной Осетии. Сам агент говорил, что иногда помогал другу отца как юрист. Но дальше складывается последовательность странных событий.

В 2013-2014 годах, когда Черчесов тренировал «Амкар», Агузарова пригласили в Пермь в качестве агента по подбору игроков.

В 2018-м из «Динамо» в «Спартак» перешел клиент Агузарова Александр Ташаев. Перед этим Черчесов вызвал его в сборную, но после перехода больше не вспоминал.

В начале января 2018-го Станислав Саламович выступал за переход в клуб РПЛ Константина Рауша – выросшего в Германии русского защитника. Здесь Рауш должен был подготовиться к чемпионату мира. «Динамо» купило защитника за 2,75 млн евро, из которых 1,25 мульта – комиссия агентству Golden Toys LLC. По сведениям Василия Уткина , настоящий учредитель фирмы – Алан Агузаров. После перехода в «Динамо» Рауш сборную не интересовал и на ЧМ не попал.

В марте 2019-го Сослан Джанаев и Федор Кудряшов ушли от агента Алексея Рыскина. «БИЗНЕС Online» утверждает, что их подобрал Агузаров. Футболисты покинули «Рубин» с долгами по зарплате. По данным издания, Черчесов через вице-премьера РФ по культуре и спорту Ольгу Голодец вынудил казанцев выплатить кэш Джанаеву и Кудряшову вперед других должников.

Все игроки, чей вызов в национальную команду вызывает вопросы болельщиков, связаны с Аланом Агузаровым. Кроме Кудряшова и Джанаева, юрист работает с Романом Нойштедтером и Далером Кузяевым. Они приезжали даже без игровой практики и клубов. С Агузаровым Василий Уткин связывает приглашение 30-летнего Александра Жирова из клуба второй Бундеслиги «Зандхаузен».

Станислав Черчесов в автомобиле Фото: Eurosport

Но это все как-то серьезно, а русские чиновники любят веселье и крутые игрушки. Стас – не исключение. В середине марта коуч сборной обзавелся двумя автомобилями. Первый – BMW 530D XDRIVE с рыночной стоимостью в пять миллионов рублей. Второй – ВАЗ-2109 за 340 тысяч рублей. Телеграм-канал «Мутко против» предположил , что Черчесов купил «девятку» из-за интересных номеров – ОКХ. По одной из версий, в вооруженных силах гитлеровской Германии аббревиатура OKH обозначала Верховное командование сухопутными войсками. До этого, кстати, Черчесов ездил на «мерсе» с номерами ВОР.

Как и любой чиновник, Станислав Саламович много зарабатывает – 2,5 млн евро в год . Телеграм-канал Baza сообщил: кроме обычной зарплаты, за победы тренерам и персоналу прилетает 20 млн рублей, а за ничьи – около 10 млн. Часть суммы достается главному тренеру, остальное делится на штаб. До чемпионата мира бонусы были скромнее: за победы платили 9 млн рублей на всех, а за ничьи – около 4 млн. Правда, «СЭ» опроверг эту информацию.

Станислав Черчесов, Россия Фото: Getty Images

Главный атрибут успешной карьеры бюрократа – недвижимость в Европе. У Станислава Саламыча есть дом в Австрии, где он провел несколько лет карьеры. Он много раз говорил, что чувствует себя в Инсбруке как дома. Даже на майские сборы перед ЧМ-2018 Черчесов отвез туда команду.

После чемпионата мира у болельщиков и журналистов выработался комплекс вины – зря ненавидели Черчесова, сборная ведь зажгла. Но с тех пор прошло три года, у команды нет развития, а имя главного тренера все чаще всплывает в токсичных историях. Пора серьезно задуматься, кто нужен сборной – тренер с футбольными идеями или предприимчивый чиновник.

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