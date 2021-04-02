Опубликовано 02/04/2021 в 14:09 GMT | Обновлено 02/04/2021 в 14:09 GMT

Капитанская повязка Криштиану Роналду, которую форвард сборной Португалии бросил на поле во время игры с Сербией, была продана на благотворительном аукционе.

После игры повязку забрал один из сотрудников стадиона «Райко Митич» и выставил ее на аукцион сайта Limundo. Наибольшую ставку сделала букмекерская компания Mozzart Bet – 7,5 млн сербских динаров (63 735 евро).

ЧМ. Квалификация. Европа 11 из 14 последних мячей Роналду забил Андорре, Люксембургу и Литве 30/03/2021 В 21:18

Вырученные деньги пойдут на лечение шестимесячного ребенка из Крагуеваца Гаврило Джурджевича, который страдает атрофией спинных мышц.

Криштиану выкинул повязку после того, как судья Дэнни Маккели не засчитал его гол на последней минуте. Мяч полностью пересек линию ворот, но без ВАР арбитр принял ошибочное решение.

ЧМ. Квалификация. Европа Работник стадиона нашел повязку Роналду и выставил на аукцион 30/03/2021 В 18:48