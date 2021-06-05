Президент России Владимир Путин рассказал о планах помочь Катару в подготовке к чемпионату мира в 2022 году.

«Что касается гуманитарных сфер, то на первый план выходит подготовка Катара к чемпионату мира по футболу. Мы разговаривали с эмиром. Я понимаю сложности, с которыми сталкивается Катар. Имею в виду региональные проблемы и проблемы с пандемией. Есть и другие вопросы, требующие особого внимания. Мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы поддержать наших друзей в Катаре и помочь им подготовиться к этому ответственному глобальному мероприятию.

Сложности носят и экономический, и всякий другой характер. Там много вопросов, требующих внимания. Будем с вами тесно работать, будем искать другие сферы деятельности развития наших отношений», – приводит «Р-Спорт» слова Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Финальная часть ЧМ должна пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

На данный момент в Катаре официально открыто четыре стадиона из восьми.

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