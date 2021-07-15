Президент РФС Александр Дюков рассказал, когда станет известно имя нового главного тренера сборной России. Глава организации также озвучил задачи потенциального коуча.

«Мы планируем завершить поиски тренера, провести переговоры и подписать контракт до начала чемпионата России. Мы не исходим из того, какой у человека паспорт – у нас цель подписать контракт с тренером, исходя из целей и задач.

Задачи у нас такие: краткосрочная – выйти на чемпионат мира-2022. Вторая, долгосрочная – новый тренер должен продолжить создание строительства новой команды с перспективой успешного выступления на Евро-2024. Под эти задачи мы и ищем тренера. Желательно, чтобы он был готов и мог их решить. Как только будут достигнуты договоренности, мы все сообщим. На вопрос про конкретные кандидатуры мы ответить не сможем. Вы прекрасно понимаете, что найти тренера под наши цели – задача непростая», – приводит слова Дюкова «Чемпионат»

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