Саудовская Аравия планирует подать совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Партнером аравийцам видится Италия.

Американская консалтинговая компания Boston Consultancy Group предлагает Саудовской Аравии различные варианты партнерства, в том числе совместную заявку с Египтом и Марокко. Но такой вариант сложноосуществим из-за опасений по поводу коммерческого успеха турнира, влияния на экономику стран и безопасности проведения. Более выгодным партнером для Саудовской Аравии выглядит страна из Европы. Италия – самый вероятный кандидат, потому что между странами уже налажены деловые, дипломатические и спортивные отношения, сообщает The Athletic

Известно, что совместные заявки на проведение ЧМ-2030 планируют подать Великобритания и Ирландия, а также Испания и Португалия.

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В 2030-м исполнится 100 лет с момента проведения первого чемпионата мира.

Италия в случае успеха заявки станет первой страной, которая привет ЧМ трижды (после 1934-го и 1990-го).

В январе 2022 года Саудовская Аравия примет Суперкубок Италии.

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