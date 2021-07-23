Как только стало ясно, что у Станислава Черчесова очень шаткие позиции в качестве коуча сборной России, сотрудники и консультанты РФС приступили к поискам нового тренера. Учитывая, что одним из минусов Стаса называли негатив вокруг команды, менеджеры футбольного союза рассчитывали на кого-то классного и позитивного. Сначала позвонили обаятельному Слуцкому, но тот вежливо отказался – слишком кайфово работать в «Рубине». Нейтральный Семак тоже не захотел рисковать должностью в «Зените» и врываться в гонку за выход на ЧМ – это в принципе не в стиле осторожного Сергея.

Брутальный Карпин четко сказал, что сборная его не возбуждает, но все понимали: это такое же наигранное отрицание, как «бред полный» перед очередным трансфером «Спартака» или «Ростова». Было очевидно, что амбиции Валеры выше, чем борьба за Лигу конференций, но казалось, что РФС еще поищет вариант в Европе.

Так и вышло. Дюков однозначно общался с Виллаш-Боашем и, возможно, созванивался еще с двумя-тремя кандидатами (Бланом и так далее), но каждый хотел слишком солидный контракт. Предполагалось, что договор будет действовать аж до конца Евро-2024, а если тренера захотят снять раньше, придется отдать кучу денег. Последним из отвалившихся европейцев был Штефан Кунц: его пытались заманить по-настоящему взрослым челленджем, но и он захотел гарантий. Так что переговоры постепенно сдулись.

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Почему так спешно и внезапно назначили Карпина? Потому что Дюков не захотел быть треплом. Он обещал, что к старту РПЛ у сборной появится тренер. Он понимал, что, если контракт не подпишут, ему будут припоминать этот обман еще долго. Пришлось экстренно искать компромисс с Карпиным: характерно, что даже в такой ситуации Дюков не выбрал свободного Бердыева – сказались высокие требования Курбана в плане полномочий.

Курбан Бердыев Фото: Getty Images

Пару лет назад президент РФС уверял, что против совмещения, но сейчас выбора уже не было. Карпин мог попросить личный самолет – футбольный союз пошел бы и на это, лишь бы у команды появился новый коуч. К сожалению, логики в таком спонтанном назначении крайне мало.

Во-первых, на дистанции совмещение еще никогда не работало в пользу сборной – это доказывали и Романцев, и Газзаев, и Бышовец, и даже Слуцкий (хотя сейчас Лео – ролевая модель для Карпина). Во-вторых, тренером поставили человека, который ненавидит публично анализировать собственные решения и ошибки. Его «Ну и? Дальше-то что?» мало чем отличаются от черчесовского «Это я вам что, отчитываться должен?» Да, сейчас Валеру любят и уважают, но в сборной ему придется ломать себя и включать дипломатию. Либо оставаться таким же резким, но рисковать репутацией.

В-третьих, есть вопросы и по уровню Карпина. Его команды стабильно заваливают весну. Тот же «Ростов» в прошлом сезоне за 10 последних туров обыграл только аутсайдеров: «Ротор», «Арсенал» и «Тамбов». Зато Валера снялся в главной роли в реалити «Ростов-на-кону», после которой яркого тренера зауважали еще сильнее.

Главные плюсы суетливого назначения – харизма Карпина и сроки договора. Здесь все элементарно: либо Валера зарядит команду и вытащит на ЧМ, либо в 2022-м у Дюкова будет куча времени, чтобы найти свободного иностранца на постоянку. В принципе, это адекватный подход в текущих условиях, но Карпин все равно рискует. В «Ростове» у него есть комфортная работа, когда даже 6-е место считается успехом. В сборной такого нет. Валера или попадет в Катар и станет героем, или разведет руками со словами «Потому что они сильнее».

Но Карпин уже явно знает, как заслужить народную любовь с первого же сбора. Туда надо всего лишь не вызвать Артема Дзюбу.

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