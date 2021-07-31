Сборная Беларуси сыграет ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022 в Казани.
Официальный сайт УЕФА сообщил, что Беларусь сыграет с Уэльсом и Бельгией на стадионе «Центральный». Матчи состоятся 5 сентября и 8 сентября соответственно. Ранее появлялась информация, что УЕФА отменил проведение всех матчей под эгидой организации на территории Беларуси, поскольку большинство европейских стран прервали с ней авиасообщение.
- Сборная Беларуси занимает предпоследнее место в группе Е после двух сыгранных матчей.
- Команда Михаила Мархеля обыграла Эстонию (4:2) и разгромно влетела Бельгии (0:8).
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