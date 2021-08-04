Бывший защитник «Локомотива» и сборной Германии Бенедикт Хёведес станет менеджером немецкой национальной команды.
По информации Bild, экс-футболист пройдет обучение, чтобы заменить Оливера Бирхоффа, чей контракт истекает в 2024 году. Менеджер – связующее звено между футболистами и руководством Немецкого футбольного союза.
- Хёведес объявил о завершении карьеры летом 2020 года, «Локо» стал его последним клубом. Также он выступал за «Шальке» и «Ювентус».
- В составе сборной Германии Бенедикт стал чемпионом мира и двукратным бронзовым призером Евро.
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