Крайний защитник московского ЦСКА Марио Фернандес отказался от возможного приглашения в сборную России. Он уже сообщил о решении новому главному тренеру национальной команды Валерию Карпину.
«Тренер позвонил Марио, чтобы узнать его мнение по поводу своей карьеры в сборной. Фернандес сказал, что на данный момент не хочет продолжать выступление за национальную команду», – заявил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией.
При этом агент футболиста не подтвердил эту информацию. «Ничего не знаю и не слышал об этом», – сказал агент Жорже Машаду в комментарии Sport24.
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- После окончания Евро-2020 30-летний Фернандес признавался, что раздумывает о возможном завершении международной карьеры.
- За сборную России Марио провел 32 матча и забил пять мячей, выступал на чемпионатах мира-2018 и Европы-2020. Следующий матч русская национальная команда проведет в квалификации ЧМ-2022 против Хорватии 1 сентября.
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