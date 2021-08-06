Крайний защитник московского ЦСКА Марио Фернандес отказался от возможного приглашения в сборную России. Он уже сообщил о решении новому главному тренеру национальной команды Валерию Карпину.

«Тренер позвонил Марио, чтобы узнать его мнение по поводу своей карьеры в сборной. Фернандес сказал, что на данный момент не хочет продолжать выступление за национальную команду», – заявил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией.

При этом агент футболиста не подтвердил эту информацию. «Ничего не знаю и не слышал об этом», – сказал агент Жорже Машаду в комментарии Sport24.

Чемпионат России Почему ушел Карпин? Не захотел топить и «Ростов», и сборную 02/08/2021 В 19:00

После окончания Евро-2020 30-летний Фернандес признавался, что раздумывает о возможном завершении международной карьеры.

За сборную России Марио провел 32 матча и забил пять мячей, выступал на чемпионатах мира-2018 и Европы-2020. Следующий матч русская национальная команда проведет в квалификации ЧМ-2022 против Хорватии 1 сентября.

Чемпионат России Карпин покинул «Ростов» 02/08/2021 В 18:16