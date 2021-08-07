Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию о приостановке международной карьеры защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

«Несколько дней назад мы с Марио Фернандесом говорили по телефону. В этом разговоре им не было сказано ни одного слова про нежелание играть за сборную.

Сегодня в Москве мы встретились лично. Это был честный и открытый разговор, после которого я могу подтвердить: Марио готов играть за сборную», – цитирует Карпина твиттер национальной команды.

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Источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией, в четверг, 5 августа, подтверждал историю о телефонном разговоре Фернандеса и Карпина, но уточнял, что защитник бразильского происхождения отказался от вызова в сборную на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022.

Ранее Марио уже рассуждал о возможности завершения международной карьеры после окончания чемпионата Европы-2020.

Россия проведет следующий матч отборочного цикла на чемпионат мира-2022 1 сентября против Хорватии.

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