Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию о приостановке международной карьеры защитника ЦСКА Марио Фернандеса.
«Несколько дней назад мы с Марио Фернандесом говорили по телефону. В этом разговоре им не было сказано ни одного слова про нежелание играть за сборную.
Сегодня в Москве мы встретились лично. Это был честный и открытый разговор, после которого я могу подтвердить: Марио готов играть за сборную», – цитирует Карпина твиттер национальной команды.
ЧМ. Квалификация. Европа
Фернандес лично сказал Карпину о приостановке карьеры в сборной
Источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией, в четверг, 5 августа, подтверждал историю о телефонном разговоре Фернандеса и Карпина, но уточнял, что защитник бразильского происхождения отказался от вызова в сборную на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022.
- Ранее Марио уже рассуждал о возможности завершения международной карьеры после окончания чемпионата Европы-2020.
- Россия проведет следующий матч отборочного цикла на чемпионат мира-2022 1 сентября против Хорватии.
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