Сборная Швейцарии объявила о назначении нового главного тренера. Им стал Мурат Якин, раньше работавший в «Спартаке» и «Базеле».

«Мурат Якин – новый тренер сборной. Добро пожаловать!» – поприветствовали его в твиттере.

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46-летний Якин сменил на посту Владимира Петковича, ушедшего в «Бордо». Тот довел Швейцарию до четвертьфинала Евро-2020.

В «Спартаке» тренер работал с 2014 по 2015 год.