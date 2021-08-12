Нападающий Артем Дзюба перестанет быть капитаном сборной России после назначения Валерия Карпина главным тренером.

«Дзюба – капитан сборной России? Был. РФС со мной не проговаривал эту тему: если бы мне навязывали какого-то игрока, меня бы в сборной не было», – заявил Карпин в интервью Нобелю Арустамяну для его ютьюб-канала.

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У Карпина и Дзюбы был конфликт, когда оба работали в «Спартаке».

Карпин возглавил сборную России с совмещением в «Ростове», но после двух поражений на старте РПЛ покинул пост в клубе.

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