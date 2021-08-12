Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал большое интервью Нобелю Арустамяну о переходе на работу в национальную команду.

О том, что совмещение – зло

– Я не смог бы чисто физически отдаваться на 100 процентов, я это быстро понял. Например, нужно готовиться к «Зениту», 5 минут теории, а тут важный звонок из РФС, который не терпит отлагательств, по поводу чего-то в сборной. Понятно, что голова переключается, уже не думаешь о теории. Это отрывало. И, чтобы не навредить никому, приняли такое решение.

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Может быть, совмещение – это допустимо, когда ты, я не знаю, тренируешь «Барселону», все идет по накатанной, ты идешь на первом месте, у тебя восемь сборников, и ты тренируешь сборную Испании. Или как было при Олеге Ивановиче (Романцеве – Eurosport), когда полсборной было в «Спартаке», у «Спартака» все хорошо. У Викторовича (Слуцкого – Eurosport) в ЦСКА тоже было много сборников, причем основных. Тогда, может быть, да. А в нынешней ситуации это было неправильно.

Об Игоре Акинфееве

– Вопрос об Акинфееве надо задавать не Карпину. Я здесь полностью – на 100, 200, 300 процентов – доверяю Виталию Витальевичу Кафанову. Это непререкаемый авторитет и лучший тренер вратарей в нашей стране. Так что здесь сразу могу сказать: все, что касается вратарей, все вопросы и ответы только у него. Для меня важно, кто будет играть в воротах, но я полностью ему доверяю. Вратарь – половина команды, но лучше, чем Кафанов, я в этом точно не разбираюсь. 500 процентов на это. Виталий Витальевич разбирается в этом лучше. Ели он говорит позвонить Акинфееву, я говорю: «Без вопросов, наберу». Вратари большую часть времени проводят с тренерами по вратарям. Поэтому здесь такое разделение и распределение. У них другой мир, они другие

Игорь Акинфеев Фото: Getty Images

О знаменитом конфликте с Зиданом и словах Романцева

– Буду ли я приводить его в пример? Была драка? Не бывает драк на поле, за редчайшим исключением. Попихались, кто-то кого-то задел, что-то сказал. Это не драка никакая, это эмоции на поле. Дерзко с моей стороны? Дерзко для него, не для меня. Что за ментальность такая – для меня дерзко Зидану что-то сказать? А я считаю, что было дерзко со стороны Зидана мне что-то сказать. Вот ваша ментальность, такая же, как у всех. Это надо менять. Да кто он такой, чтобы мне, Карпину, какой-то Зидан говорил! А у нас: «Карпин Зидану что-то сказал»! И что? Уберите фамилию, и будет просто футболист сборной Франции, окей. Как добьюсь такого от футболистов сборной России? Не знаю, может, они такие уже, надо вытащить, может, этого в них вообще нет. Надо с ними познакомиться, поговорить, как минимум.

Романцев сказал, что не верил в нашу победу над Францией? Был такой разговор. Здесь посыл может быть таким: «Валер, ты веришь, а вот я в вас не верю». Думаю, это был психологический трюк. Все зависит от того, кому такое сказать, в какой момент. Другой бы, может, расстроился. Может, я бы на неделю раньше по-другому отреагировал.

О самом важном в тренерской работе

– Я понимал, какая ситуация сложилась в «Ростове». Клуб практически спасся от банкротства, зарабатывая деньги на игроках – это стоит больше, чем какой-то титул. То, что Шомуродов оказался в «Роме» – для меня это больше, чем какой-то титул. То, что он звонит, благодарит…

– А он вам позвонил после перехода в «Рому»?

– Он написал мне. Он сказал: «Спасибо вам и Луису (Луис Мартинес – тренер по физподготовке – Eurosport) за то, что вы делали со мной. Мне это все здесь пригодилось. Спасибо вам огромное, только теперь я это понял». Для меня эти слова – больше, чем что-либо другое. Самое главное, что футболисты благодарны тренерскому штабу за совместную работу.

О том, с кем из футболистов обсудил возможный вызов в национальную команду

– Слово неправильное – «убедили Фернандеса». Встретились и поговорили, не надо было никого убеждать. Естественно, я встречался с ним. С Марио, Дивеевым, Заболотным – из тех, кто был на Евро, чтобы понять их мысли, ощущения. С Марио поговорил по телефону. Встретились. Он готов играть за сборную, да. Может, через две недели скажет, что уже не хочет, ситуация изменится. Я тоже играл в сборной до 2002 года, а в 2002-м сказал, что должен сосредоточиться на одной команде, на «Сосьедаде».

У меня есть список всех русских игроков, которые сыграли в том сезоне, в двух турах этого. Из этого общего списка уже составили коротенький список – по пять-шесть человек на позицию: человек 50-60. Уже пообщался с Семаком, в Краснодаре собираюсь пообщаться с Гончаренко. Онопко был в Уфе, общался с «Уфой», Николичем. Хотел бы всех поблагодарить за поддержку и помощь. Со всех сторон только предложения помощи, – рассказал Карпин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Карпин сперва возглавил сборную России с совмещением в «Ростове», но после двух поражений на старте РПЛ покинул пост в клубе.

Карпин пришел в сборную после отставки бывшего главного тренера Станислава Черчесова. Он покинул пост после неудачи на Евро-2020.

Чемпионат России Из-за матча сборной России 6-й тур РПЛ перенесен на 25-28 августа ВЧЕРА В 18:23