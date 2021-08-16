Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не поедет на первый сбор национальной команды России под руководством Валерия Карпина.

Футболист не попал в список из 26 претендентов, которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата мира-2022 в Катаре. В линию нападения Карпин вызвал Федора Смолова, Антона Заболотного и Константина Тюкавина.

Полностью заявка выглядит следующим образом:

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вратари – Гилерме («Локомотив»), Дюпин («Рубин»), Максименко («Спартак»), Песьяков («Ростов»);

защитники – Дивеев (ЦСКА), Магкеев («Локомотив»), Чистяков («Зенит»), Джикия («Спартак»), Осипенко («Ростов»), Фернандес (ЦСКА), Караваев («Зенит»), Самошников («Рубин»), Терехов («Сочи»), Кудряшов («Анальяспор»);

полузащитники – Баринов («Локомотив»), Мухин (ЦСКА), Головин («Монако»), Ерохин («Зенит»), Кузяев («Зенит»), Зобнин («Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Фомин («Динамо»), Захарян («Динамо»), Бакаев («Спартак»), Жемалетдинов («Локомотив»), Черышев («Валенсия»), Ионов («Краснодар»), Макаров («Динамо»);

нападающие – Смолов («Локомотив»), Заболотный (ЦСКА), Тюкавин («Динамо»).

В сентябре России предстоит сыграть три встречи в отборе ЧМ. 1 сентября команда Карпина встретится дома с Хорватией, 4-го на выезде сыграет с Кипром, а 7-го примет Мальту.

После трех матчей Россия идет на втором месте в группе Н с 6 очками.

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