16 августа Валерий Карпин объявил состав сборной России на сентябрьские матчи. Вот полный список тех, кого выбрал новый коуч:

Ниже – список самых резонансных решений Карпина.

ЧМ. Квалификация. Европа Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России ЧАС НАЗАД

Карпин не вызвал Дзюбу и Соболева

Оба решения абсолютно по делу. Артем вообще не вкатился в сезон и к четвертому туру опустился на скамейку «Зенита». Если раньше его голевые паузы можно было объяснить игрой в подыгрыше, то в этом чемпионате Дзюба смотрелся откровенно пассивно. Понятно, что он сам в ярости от того, насколько быстро все забыли об ачивках лучшего страйкера прошлого сезона (например, был покер «Тамбову»), но форвард понимает: Карпин поступил справедливо. Учитывая, что у сборной еще будут матчи осенью, Дзюба должен воспринять игнор адекватно – это не зачехление, а дополнительная мотивация.

Артем Дзюба, Россия – Финляндия, Евро-2020 Фото: Getty Images

С Александром Соболевым все примерно так же. Он эффективно распорядился временем на Евро, но, как и Дзюба, слабо стартовал в РПЛ. Характернее всего драматическая статистика передач – 50-процентная точность недопустима даже для страйкера. По голам все тоже туго – один мяч с точки за 273 минуты. Кажется, в последнее время Сашу больше волновал новый контракт, а не футбол – сейчас все подписано, поэтому Соболеву однозначно пора взбодриться.

Вместо Александра и Артема Карпин взял Смолова, Заболотного и Тюкавина. Федор – лучший форвард России в первых турах РПЛ (3 мяча плюс отмененный шедевр «Зениту»), Заболотный достойно пашет в ЦСКА, а вот по Тюкавину есть вопросы. По-настоящему сильно он сыграл лишь против «Ростова» – возможно, это и повлияло на решение Карпина.

Кто будет основным голкипером?

Валерий позвал в сборную аж четырех вратарей. Песьякова взяли по знакомству и за игру ногами, Гилерме – за смелые выходы, Максименко – на перспективу, а Дюпин поражает спокойствием.

Известно, Карпин обожает опытных голкиперов – в свое время он так ценил Диканя, что даже разрешал Андрею курить открыто. Поэтому выбирать будут между Дюпиным и Гилей. У Юры непробиваемая нервная система, а из явных минусов только игра на выходах. Но если не придется снимать тучи навесов и кроссов, Юра точно справится. Маринато же не хватает стабильности, но иногда он тащит дичайшие мячи. Безумно любопытно, кого предпочтет Карпин.

Есть ли омоложение сборной?

Станислава Черчесова часто критиковали за дряхлость его состава. Людей смущали Дзюба (во времена Стаса был в порядке), Жирков (мог закрыть весь фланг) и Кудряшов. По Федору набиралось больше всего вопросов: казалось, кроме Черчесова его бы никто даже не заметил. Но Станислава в сборной уже нет, а Кудряшов опять получил приглашение – получается, Карпин тоже обнаружил в нем какие-то востребованные качества.

Федор Кудряшов, Россия Фото: Getty Images

Вообще, в защите хватает и относительно свежих людей. Терехов из «Сочи» явно привлек универсальностью, Самошников играет слева и автоматически ликвидирует дефицит на этой позиции, а Чистяков и Магкеев просто в порядке по меркам РПЛ. С Осипенко все примерно так же, как с Песьяковым: совсем не звездный, но знакомый и проверенный. Никто и не думал, что Карпин забудет про ребят из «Ростова».

В целом ясно, что три места в основе забронированы Джикией, Дивеевым и Фернандесом. А вот дальше возможны варианты.

У Карпина огромный выбор в полузащите

Примерно 15 лет назад Валерий жил в Испании и работал аналитиком на местном ТВ. Чтобы давать фактурную экспертизу, Карпин тщательно отсматривал вообще все матчи тура – даже аутсайдерские. Иногда хотелось спать, иногда – выключить телик, но Валерий оставался профессионалом. Судя по всему, за потенциальными сборниками новый коуч следит еще тщательнее: вызов пришел всем полузащитникам, которые в последние недели наработали на приглашение.

Уже ясно, что Миранчук и Головин сыграют вместе, а Макаров и Фомин проведут на поле больше времени, чем на Евро при Черчесове. Ерохин – скрытый нападающий (и все еще лучший бомбардир РПЛ), Черышев прокачал восстановление и теперь не ломается, а Бакаев ожил при Витории. Захаряна взяли авансом (хотя точно дадут парню хотя бы пару минут), а скоростной Ионов вышел на пик по ключевым передачам – здесь тоже все разумно.

Осталось лишь услышать, какую схему выберет Карпин. Тогда и будет ясно, кто прилипнет к лавке, а кто станет практически незаменимым.

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