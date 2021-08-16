Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев снова отказался вернуться в сборную России. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин рассказал, что футболисту предлагали присоединиться к ближайшему сбору.

«Виталий Витальевич Кафанов с Акинфеевым говорил. Игорь отказался, потому что нужно восстанавливаться, проводить время с семьей. Это нормально. Я в 33 тоже отказался», – приводит слова Карпина «Чемпионат»

На первые матчи под своим руководством Карпин вызвал в сборную четырех вратарей: Маринато Гилерме («Локомотив»), Юрия Дюпина («Рубин»), Александра Максименко («Спартак») и Сергея Песьякова («Ростов»).

В сентябре России предстоит сыграть три встречи в отборе ЧМ. 1-го числа команда Карпина встретится дома с Хорватией, 4-го на выезде сыграет с Кипром, а 7-го примет Мальту.

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