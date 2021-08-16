Сборная России начинает новую главу с новым тренером. Валерий Карпин стартовал в национальной команде с решения убрать из нее Артема Дзюбу, игрока, который еще в прошлом матче выводившего сборную с капитанской повязкой.

Теперь пришло время решить вопрос, ответ на который может предопределить судьбу путевки сборной России на ЧМ в Катаре.

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На первые матчи под своим руководством Карпин вызвал в сборную трех нападающих – Федора Смолова, Антона Заболотного и Константина Тюкавина.

В сентябре России предстоит сыграть три встречи в отборе ЧМ. 1-го числа команда Карпина встретится дома с Хорватией, 4-го на выезде сыграет с Кипром, а 7-го примет Мальту.

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