Сборная России начинает новую главу с новым тренером. Валерий Карпин стартовал в национальной команде с решения убрать из нее Артема Дзюбу, игрока, который еще в прошлом матче выводившего сборную с капитанской повязкой.
Теперь пришло время решить вопрос, ответ на который может предопределить судьбу путевки сборной России на ЧМ в Катаре.
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- На первые матчи под своим руководством Карпин вызвал в сборную трех нападающих – Федора Смолова, Антона Заболотного и Константина Тюкавина.
- В сентябре России предстоит сыграть три встречи в отборе ЧМ. 1-го числа команда Карпина встретится дома с Хорватией, 4-го на выезде сыграет с Кипром, а 7-го примет Мальту.
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