Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал невызов нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в состав национальной команды.
– С политической стороны, со стороны любви домохозяек Дзюба – это некий символ сборной России. Ну позовите его четвертым нападающим, вам жалко, что ли?
– Не жалко, но это будет неправильно по отношению ко всем другим футболистам. Это посыл ко всем футболистам. Для начала надо играть в клубе – и хорошо играть. Можно играть, но плохо. Для начала – играть в клубе, и желательно хорошо. Последний матч он вообще не играл.
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– Один матч – это показатель?
– Показатель. А игры до этого не показатель?
– Хорошо, а дать шанс, с учетом того, чтобы он был долгое время капитаном?
– Есть другие футболисты, которые играют и показывают себя в клубах. Шанс надо давать тем, кто играет.
– Три нападающих – не мало?
– Зачем заполнять заявку теми людьми, которые на данный момент, в августе, не соответствуют уровню? – сказал Карпин Дмитрию Губерниеву в эфире «Матч ТВ».
КТО ДОЛЖЕН СТАТЬ НОВЫМ КАПИТАНОМ СБОРНОЙ?
- На первые матчи под своим руководством Карпин вызвал в сборную трех нападающих – Федора Смолова, Антона Заболотного и Константина Тюкавина.
- В сентябре России предстоит сыграть три встречи в отборе ЧМ. 1-го числа команда Карпина встретится дома с Хорватией, 4-го на выезде сыграет с Кипром, а 7-го примет Мальту.
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