Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о контракте главного тренера сборной России Валерия Карпина и объяснил, в каком случае он будет продлен.

«С Карпиным мы сотрудничаем по тому контракту, который был подписан. Он будет автоматически продлен в декабре, если сборная получит право принять участие в стыковых матчах – в таком случае он станет действовать до марта. Если говорить о подписании нового соглашения, то в декабре мы планируем встретиться и подвести итоги нашего сотрудничества, а уже после этого принять решение.

Что касается отбора на чемпионат мира, безусловно, это важная задача. Она не прописана отдельной задачей в контракте тренера, но все мы, как и Валерий Георгиевич, понимаем, что это очень важно для нас», – заявил Дюков в эфире телеканала «Россия 24».

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Карпин был назначен после отставки Станислава Черчесова. Он ушел с поста главного тренера «Ростова», чтобы избежать совмещения.

Первые матчи под руководством нового коуча Россия проведет 1-7 сентября против Хорватии, Кипра и Мальты.

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