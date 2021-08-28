Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от встречи с командой Хорватии. Коуч рассказал об особенностях тренировочного процесса, уважении к сопернику и о том, что ждет российский футбол через пять лет.

Почему матч не перенесли на «ВТБ Арену»

– 3000 в «Лужниках»? Большое сожаление. К нам есть интерес, сборной нужна поддержка. К сожалению, пока не удалось увеличить ее. В каких-то местах можно, в каких-то… Мне непонятна ситуация, но живем в тех реалиях, в которых живем.

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Пытались перенести на «Динамо» – хорваты отказались. Понимаю почему – 3000 на «Динамо» и в «Лужниках» слышатся абсолютно по-разному.

Кто будет капитаном сборной

– Вопрос по капитану пока открыт – еще не определился. Решим с командой. Не знаю пока, как это будет. Вратарь – все вопросы к Витальевичу (Кафанову). Я узнаю о первом номере за день до игры, 31 августа, вечером – часов в 11.

Об уходе из «Ростова»

– На 100 процентов правильное решение. Представляю объем работы, которая была до сборов, если бы еще был клуб, с ума сошел бы точно.

О Дзюбе

– Отсутствие Дзюбы может помочь остальным раскрыться? Может. А может и нет – кто его знает. Игроки говорят, что им не хватает шуток Артема, но теперь я буду шутить. Буду клоуном.

Артем Дзюба Фото: Getty Images

О фаворите в игре с Хорватией

– Фаворит в нашей игре – Хорватия. Они прошли дальше нас на чемпионате Европы. Надо уважать соперника, но бояться не надо. Именно это я имел в виду, когда говорил про смелость, дерзость. Всех уважать, но без дрожащих коленок. Хотелось бы изменить то, что видели на Евро. Успеем ли отработать две-три схемы? Одну бы отработать, какие две-три? Хотим отработать то, как видим состав и схему. То, что есть в голове.

Хорватия – это не только Модрич. Понятно, что хороший игрок, им не будет хватать его, но это их проблемы.

О реформах в российском футболе

– По реформе чемпионата на группы – не для нашей страны. Для маленькой страны, да. Но для нас – гладкий чемпионат удобен и правилен. Надо менять другие вещи. Какие? Воспитывать детских тренеров. Все беды оттуда. Не будет учителей, хороших учеников не будет. Раньше они были в СССР, была ставка 120 рублей, на которую можно было спокойно существовать. Сейчас на 20 тысяч рублей ни один мужчина семью прокормить не сможет.

Я бы оградил от общения сейчас молодежь. Пускай они здесь спокойно без мишуры и славы адаптируются к мужскому футболу. Я жду от Головина, что он будет тащить. Но это не значит, что он должен быть лидером. Возможно ли это? Конечно. Разве Месси лидер? Он ни одного слова не говорит ни на поле, ни в раздевалке, – передает слова Карпина «Чемпионат»

Матч Россия – Хорватия состоится 1 сентября в 21:45 по мск.

Валерий Карпин сменил на посту главного тренера сборной Станислава Черчесова.

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