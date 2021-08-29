Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил причины запрета сахара для игроков национальной команды.

– Потому что они профессиональные футболисты.

– Но до этого-то они ели сладкое.

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– До этого они, может, и водку пили. Я здесь при чем? Это значит – хорошо? Сахар ничего хорошего футболистам не дает.

– Вы сами едите сахар?

– Ем, я же не футболист.

– Что еще запретили? Борщ?

– Борщ вчера ели.

– В сборной много новых лиц. Может, еще игроков из ФНЛ брать?

– Если будут соответствовать уровню, то почему нет? – сказал Карпин в интервью «Спорт-Экспресс»

Карпин был назначен после отставки Станислава Черчесова. Он ушел с поста главного тренера «Ростова», чтобы избежать совмещения.

Первые матчи под руководством нового коуча Россия проведет 1-7 сентября против Хорватии, Кипра и Мальты в рамках отбора на ЧМ-2022.

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