Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал, что не планирует вызывать в национальную команду игроков из РПЛ.

«Хороший вопрос. Вы мне скажите – возьму и вызову футболиста из России, вы же меня порвете, да? На данный момент, скажу откровенно, что я не рассматриваю вопрос вызова из чемпионата России. Знаете, почему? Где-то в феврале я сидел дома – сами понимаете, пандемия, столько времени не работал. Думаю, я – коренной киевлянин, пойду пройдусь, прогуляюсь по городу пешком.

Подошел к Михайловской церкви, зашел в Андреевскую, Софию Киевскую. Там со стороны фотографии тех, кто погиб, – военные, девушки, ребята молодые. Там столько этих фотографий людей и фамилий... Я понял, что, наверное, сейчас ни футболистов из России, ни какого-то примирения априори быть не может. Столько детей остались сиротами. Поэтому, наверное, нет. Сейчас нет. Никак. Может, со временем. Но на этом этапе – нет. Говорю прямо и откровенно», – приводит слова Петракова Tribuna.com со ссылкой на ютуб-канал УАФ.

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