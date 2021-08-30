Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к болельщикам с просьбой о поддержке в сентябрьских матчах квалификации ЧМ-2022.
«Друзья, добрый день! Впереди важные матчи за право сыграть на чемпионате мира. Мы очень надеемся на вашу поддержку, а со своей стороны приложим все усилия, чтобы попасть в Катар», – сказал Карпин в инстаграме.
ЧМ. Квалификация. Европа
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