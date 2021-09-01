Eurosport и БК Winline подготовили превью к важнейшему матчу сборной России в отборочном турнире к ЧМ-2022 против Хорватии.

Кто посмотрит матч по ТВ

ЧМ. Квалификация. Европа Слив тренера, гол французам, разборки с Зиданом. Карпин в сборной 37 МИНУТ НАЗАД

23 августа Валерий Карпин сформировал окончательную заявку на предстоящие игры, но за неделю ему пришлось произвести две замены. Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев прибыл в сборную с повреждением мышцы бедра, из-за чего его заменили на фулбэка «Зенита» Дмитрия Чистякова. Позднее команду также из-за травмы покинул защитник «Краснодара» Сергей Петров – вместо него в команду включили Алексея Сутормина из «Зенита».

У Хорватии перед матчем против России случилась существенная потеря – не сыграет лидер Лука Модрич, он получил повреждение приводящей мышцы в игре за «Реал». Также игру пропустят защитник Домагой Вида и форвард «Милана» Анте Ребич.

Форма

Последние матчи команды провели на Евро-2020, после чего футболисты разъехались по клубам и не встречались два месяца. Как все помнят, сборная России провалила континентальный турнир: с трудом обыграла Финляндию (1:0), получила в общей сложности 7 мячей от Бельгии с Данией и выбыла из борьбы, заняв последнее место в группе.

Хорватия тоже не слишком долго колесила по Европе: ничья с Чехией (1:1) и победа над Шотландией (3:1) принесли коллективу Златко Далича второе место в группе с Англией и путевку в 1/8. Там хорваты отыгрались с 1:3 против Испании, но в дополнительное время пропустили два мяча и завершили выступление.

Лицом к лицу

Домагой Вида и Александр Головин, Хорватия – Россия Фото: Getty Images

Россия встречалась с Хорватией четыре раза, свела вничью три матча и один раз проиграла.

Единственное поражение пришлось на товарищеский матч, прошедший в 2015 году. На гол Смолова на 14-й минуте хорваты ответили точными ударами Калинича, Брозовича и Манджукича во втором тайме.

Команды играли в одной группе в отборе к Евро-2008. Тогда оба матча завершились по нулям, а сборные заняли первые два места и пробились в финальную часть.

Последний матч случился на ЧМ-2018. Основное время четвертьфинала завершилось 1:1, в дополнительное команды забили еще по разу, а в серии пенальти точнее оказались хорваты.

В заявке сборной России на предстоящий матч будут 8 игроков, которые играли в 1/4 ЧМ: Смолов, Ерохин, Черышев, Головин, Ал.Миранчук, Фернандес, Зобнин и Кузяев.

Хорватия и Россия лидируют в отборочной группе H: у команд по две победы и по одному поражению, но хорваты впереди за счет лучшей разницы мячей.

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

Россия прежде никогда не обыгрывала Хорватию. Последний очный матч на ЧМ-2018 завершился вничью в основное время и поражением команды Станислава Черчесова по пенальти. С тех пор Россия сменила тренера (после провального Евро) и неизвестно, как будет выглядеть под руководством Валерия Карпина. Тяжело представить, что команда заиграет на качественно ином уровне, учитывая, что заявка на 50% состоит из новых футболистов.

У Хорватии более опытный и сыгранный коллектив, поэтому стоит предположить, что игра сложится в пользу гостей. Ну а поставить лучше всего на победу хорватов с форой 0 за кэф 1,86

Где смотреть

Один из важнейших матчей группы H состоится в Москве на стадионе «Лужники». Стартовый свисток в 21:45 (мск) даст израильский арбитр Рой Рейншрейбер, хотя изначально на игру был заявлен его соотечественник Орель Гринфилд, который в итоге переведен в кабину ВАР.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на Первом канале. А на Eurosport.ru ждите вкусную текстовую трансляцию

ЧМ. Квалификация. Европа «Будем смотреть на колу, а пить воду». Джикия – о запрете сахара ЧАС НАЗАД