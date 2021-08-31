Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал, кто будет исполнять в национальной команде роль капитана в предстоящих матчах квалификации ЧМ-2022.

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«На сегодняшний день у нас не будет одного капитана, их будет несколько. Мы так решили на собрании, потому что хочется, чтобы каждый в нашей обновленной сборной чувствовал эту ответственность. Не стоит удивляться, если в каждом матче с капитанской повязкой будут разные футболисты. Любой может вывести на поле сборную», – цитирует Джикию

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