Валерий Карпин вернулся в сборную России спустя 18 лет. В 2003 году он завершил выступление за национальную команду, а теперь рулит лучшими футболистами РФ. Будущий тренер стал одним из самых успешных российских легионеров в истории, но с первой командой страны он не добился значительных успехов.

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Карпин получил первый вызов в период выступлений за московский «Спартак» в 1992 году, но дебютировал в международном футболе не за Россию. Валера вышел на 27 минут в товарищеском матче между Содружеством Независимых Государств и Англией в «Лужниках» – тогда арена носила имя Владимира Ильича Ленина. В том же году сборная СНГ, просуществовавшая меньше года, поехала на Евро без Карпина.

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Через несколько месяцев Россия провела дебютный матч в новейшей истории, а будущий тренер сборной забил первый мяч в футболке с бело-сине-красным триколором. 23-летний игрок «Спартака» с точки прошил мексиканского вратаря и положил начало новой эре российского футбола. С тех пор полузащитник регулярно вызывался в расположение главной команды молодой страны.

Первым международным турниром в карьере Карпина стал чемпионат мира 1994 года в США, а главный скандал с участием Валеры-сборника случился еще раньше. Юный футболист вписался в бунт старших товарищей после отборочного матча к ЧМ против сборной Греции осенью 1993-го. Россияне уступили основному конкуренту по группе и пропустили греков на первое место, а игроки после встречи опубликовали заявление, которое теперь известно как «Письмо четырнадцати».

Последние годы существования СССР команду Советов тренировал Анатолий Бышовец. Вместе с коучем сборная выиграла футбольный турнир на Олимпийских играх 1988 года и отобралась на два подряд крупных турнира – чемпионат мира 1990-го и Евро-1992. На обоих ивентах команда не прошла дальше группового этапа, но игроки сохранили доверие к авторитету и методам тренера.

На мировое первенство 1994-го команду вывел Павел Садырин – коуч вместе с ЦСКА взял золотой дубль в последний год существования высшего дивизиона Советского футбола, но не нашел подход к российским сборникам. После поражения от греков 14 игроков команды, среди которых были Сергей Юран, Виктор Онопко, Андрей Канчельскис, Александр Мостовой, Олег Саленко и Валерий Карпин, открыто потребовали восстановить Бышовца в статусе главного тренера сборной, повысить премиальные за выход в финальную часть ЧМ и улучшить условия содержания команды.

Боссы не пошли на поводу у спортсменов и жестко отреагировали на саботаж: некоторых бунтарей отцепили от заявки на международный турнир и больше никогда не вызывали в расположение сборной, а команду на чемпионат мира повез Садырин. Конфликт между игроками, тренером и руководством российского футбола сказался на выступлениях – Россия добыла единственную победу над Камеруном и вылетела на групповом этапе.

Для Карпина это был первый крупный турнир в составе национальной команды, но все последующие закончились так же – на чемпионате Европы 1996 года и чемпионате мира 2002-го Валера и сборная России пролетели мимо плей-офф.

Самым ярким периодом карьеры Карпина в сборной стал отборочный турнир к Евро-2000. Команду во второй раз возглавил Олег Романцев, а полузащитник «Сельты» был одним из ее лидеров. Россия рубилась за выход в основную стадию с будущими триумфаторами, действующими чемпионами мира французами, и сборной Украины с молодым Андреем Шевченко в нападении.

5 июня 1999 года россияне приехали на парижский «Стад де Франс». Столичная арена вместила под 80 тысяч болельщиков, а французы с Бартезом, Тюрамом, Бланом, Десайи, Пети, Дешамом, Пиресом и Виейра принимали гостей в статусе лучшей команды планеты. Главной звездой встречи стал Карпин – при счете 2:2 полузащитник вколотил победный мяч и принес команде три балла. На следующий день состоялся 200-летний юбилей со дня рождения Александра Пушкина, но главной новостью был футбол: Россия впервые обыграла действующих чемпионов мира.

Сборная России Фото: Getty Images

В последнем туре отбора россияне принимали команду Украины, опережавшую их на одно очко. В случае победы сборная гарантировала участие в основном турнире, и за 14 минут до финального свистка Карпин привел в экстаз переполненные «Лужники» – Валера положил прямым ударом со штрафного.

Концовка того матча – главная родовая травма российского футбола. На 88-й минуте игры Шевченко со стандарта подал в штрафную, а вратарь Александр Филимонов нелепо влетел с мячом в свои ворота. Игра в Москве закончилась вничью, а Франция параллельно разделалась с Исландией. Россия пролетела мимо Евро, Карпин покинул поле в слезах. Валерий мог стать героем отбора и поехать на крупный международный турнир в праймовой форме, но вместо этого смотрел футбол по телевизору.

В 2002 году Россия снова приехала на «Стад де Франс» на товарищеский матч с французами перед чемпионатом мира. Игра закончилась без голов, но зрители не скучали: Карпин всю игру жестил и пинал оппонентов, а ближе к концу пихнул защитника хозяев Бишенте Лизаразю за откровенный фол. Валеру попытался успокоить Зинедин Зидан, но он принялся бычить и на Зизу.

Игра продолжилась штрафным, после которого полузащитник бортанул уже Патриса Виейра – на защиту партнера прибежали все футболисты «трехцветных», а Карпин увидел перед собой честно заработанную желтую карточку. Разборки не утихали в подтрибунном тоннеле после финального свистка, и Валера в довесок к предупреждению получил фингал от Виейра.

«Соперники были готовы умереть на поле, чтобы взять реванш даже в товарищеском матче. Французы злились на нас, на себя и на рефери, потому что не могли забить», – после игры Карпин припомнил победу в 1999-м и обвинил в потере самообладания оппонента, хотя сам грубил на протяжении всей встречи.

Особенно дерзко смотрелись его нападки на Зидана – чемпиона мира и Европы, обладателя «Золотого мяча». Недавно Валера рассказал , как разрешился конфликт со звездой: «В футболе у всех было много таких моментов, стычек, чего угодно. У меня самый известный случай, о котором все помнят до сих пор, был с Зиданом – после товарищеского матча Франция – Россия в 2002-м. Тогда мы зарубились в подтрибунке, а потом просто выпили вместе пива и все. На этом все закончилось».

Всего Карпин провел за Россию 73 матча и забил 17 мячей, но так и не добился значительных успехов – тот гол французам так и остался для будущего тренера национальной команды высшей точкой международной карьеры. В 2003 году игрок ушел из сборной, но в 2005-м снова примерил футболку с триколором – перед завершением карьеры Валера провел три матча за пляжную сборную страны. Звездный спортсмен помогал с популяризацией спорта и должен был выступить на домашнем Кубке Европы, но снялся из-за небольшой травмы, а Россия тогда взяла серебро.

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