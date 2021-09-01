Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал запрет сахара для игроков национальной команды после прихода Валерия Карпина.
«Уверен, что запрет сахара положительно отразится на мне, здоровье и будущем. Это требование Валерия Георгиевича. Если хочу быть в сборной, обязан следовать правилам. Будем смотреть на колу, а пить воду», – сказал Джикия на пресс-конференции перед матчем с Хорватией. Его слова приводит официальный сайт РФС.
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- Россия сыграет с Хорватией 1 сентября в «Лужниках».
- Встречи с Кипром и Мальтой назначены на 4 и 7 сентября.
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