В 21:45 1 сентября стартует матч квалификационного этапа чемпионата мира-2022 в Катаре. Россия встречается с Хорватией на домашнем поле – это первый матч при новом главном тренере Валерии Карпине.

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Карпин огласил состав команды. С первых минут на поле выйдут Гилерме, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Дмитрий Баринов, Георгий Джикия, Алексей Миранчук, Алексанр Головин, Арсен Захарян, Алексей Ионов и Далер Кузяев. Капитанскую повязку получил Джикия.

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4 сентября Россия сыграет с Кипром, 7 числа – с Мальтой.

Карпин сменил на посту главного тренера сборной Станислава Черчесова.

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