Главный тренер сборной России Валерий Карпин не стал объяснять выбор голкипера для стартового состава на матч квалификации ЧМ-2022 со сборной Хорватии. Место в воротах занял голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме.
Ранее тренер вратарей Виталий Кафанов сообщил, что именно ему Карпин доверил выбор вратарей на матчи сборной.
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«Предстартовое волнение и мандраж присутствуют. Это нормальное состояние перед игрой. Гилерме будет в воротах. Зачем мне объяснения, почему? Кафанов выбрал его. Почему именно Гильерме? Это надо спрашивать у Виталия Витальевича. Я не спрашивал, потому что мне не очень интересно. Мотивационная речь не готова. Я считаю, что ничего не нужно. По сравнению со вчерашним днем ничего нового не произошло. Что успели с утра? Поотрабатывали некоторые стандартные положения», – цитирует Карпина «Матч ТВ» со ссылкой на эфир.
- Валерий Карпин сменил на посту главного тренера сборной Станислава Черчесова.
- Следующий матч Россия сыграет с Кипром 4 сентября в 19:00.
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