Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не забил пенальти в матче в матче отборочного турнира на ЧМ-2022 против Ирландии.

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Португалия получила право на пенальти на 12-й минуте. 36-летний Роналду мог стать рекордсменом по голам на уровне сборных, но ирландский вратарь Гэвин Базуну отразил удар, направленный в левую сторону ворот. На клубном уровне голкипер выступает за «Портсмут» в третьей лиге Англии.

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В конце первого тайма Португалия пропустила.

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