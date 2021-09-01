Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не забил пенальти в матче в матче отборочного турнира на ЧМ-2022 против Ирландии.
Португалия получила право на пенальти на 12-й минуте. 36-летний Роналду мог стать рекордсменом по голам на уровне сборных, но ирландский вратарь Гэвин Базуну отразил удар, направленный в левую сторону ворот. На клубном уровне голкипер выступает за «Портсмут» в третьей лиге Англии.
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