Сборная России сыграла вничью со сборной Хорватии в первом матче при Валерии Карпине – 0:0.

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В составе национальной команды сыграли два дебютанта. Арсен Захарян вышел на поле с первых минут, Илья Самошников заменил Марио Фернандеса на 78-й. Единственную желтую карточку получил полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов.

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В других матчах группы H Словакия и Словения сыграли вничью (1:1), а Мальта одолела Кипр (1:0).

В следующем матче квалификации к ЧМ-2022 Россия сыграет на выезде с Кипром. Начало – 4 сентября в 19:00.

Хорватия проведет следующую игру в гостях против Словакии. Старт игры – 4 сентября в 21:45.

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