Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду ударил защитника Ирландии Дару О’Ши в ходе матча квалификации ЧМ-2022.
Португалец готовился к пробитию пенальти, а О’Ши откинул мяч в сторону, когда Роналду уже установил его на точку. Нападающий недовольно толкнул соперника в плечо, после чего О’Ши высказал возмущение и показал, что его ударили по лицу.
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Роналду не забил пенальти вратарю из 3-й английской лиги
Роналду не смог реализовать пенальти, его удар отразил 19-летний голкипер Гэвин Базуну.
- Криштиану Роналду установил мировой рекорд по забитым за сборную мячам – 111 голов.
- Судья не показал Криштиану желтую карточку за удар ирландца.
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