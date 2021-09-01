Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду ударил защитника Ирландии Дару О’Ши в ходе матча квалификации ЧМ-2022.

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Португалец готовился к пробитию пенальти, а О’Ши откинул мяч в сторону, когда Роналду уже установил его на точку. Нападающий недовольно толкнул соперника в плечо, после чего О’Ши высказал возмущение и показал, что его ударили по лицу.

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Роналду не смог реализовать пенальти, его удар отразил 19-летний голкипер Гэвин Базуну.

Криштиану Роналду установил мировой рекорд по забитым за сборную мячам – 111 голов.

Судья не показал Криштиану желтую карточку за удар ирландца.

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